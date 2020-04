Coronavirus: Mastella, 'su ospedali Sannio Salvini farnetica' (2)

(Adnkronos) - A proposito, invece, di alcune strutture sanitarie del Sannio, Mastella spiega: "Se la vogliamo dire, senza evocare Manzoni, le case di cura esistenti nel Sannio sono legate a proprietà del Nord". Da Mastella, poi, un invito "a lavorare tutti, in Parlamento, senza distinzioni per modificare da subito quello che non va nei provvedimenti. Riunitevi per pensare al dopo affinché si realizzi un sistema sanitario dove la medicina preventiva sia protagonista e senza la quale il virus sarà permanente".

Il primo cittadino di Benevento, infine, manda "un abbraccio a tutto il personale che con coraggio ha operato nelle strutture sanitarie e che nelle notti più tragiche parlava e chiedeva aiuto a me non certo a Salvini. Con questo tuo modo di fare non so fino a quando sarai leader, di certo non sarai mai uno statista. Dicendo questo invio un affettuoso saluto ad Umberto Bossi con cui ho collaborato con lealtà".