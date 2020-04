Coronavirus: Rostan (Iv), 'oscillazione informativa destabilizzante' (2)

(Adnkronos) - “Non è ammissibile – prosegue la deputata di Italia Viva – che il premier, Giuseppe Conte, al quale riconosciamo l’impegno non solo nell’affrontare le enormi difficoltà ma anche nel dar conto ai cittadini delle decisioni prese, venga puntualmente smentito da componenti dello stesso governo. Ricordiamo tutti la recente polemica con il Viminale sulla possibilità delle passeggiate intorno al palazzo, e le diatribe con i Presidenti di Regione che adottano decreti in totale autonomia e dissenso dalla linea del governo stesso".

"Mentre lui annuncia agli italiani la proroga fino a Pasqua dei provvedimenti restrittivi ecco che il giorno dopo esce il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che parla di chiusura fino a maggio. Per non parlare di quanto sta accadendo in Regione Lombardia dove stiamo assistendo a un ‘tutti contro tutti’ tra Regione, comuni e Stato. Così non è possibile andare avanti. La catena di comando deve essere unica e autorevole".

"Deve avere una visione chiara sulla gestione dell’emergenza. Deve risolvere ad horas la mancata distribuzione dei Dpi al personale sanitario che conta oltre 60 morti e 10mila contagiati. Deve porsi da adesso il tema della ripartenza del Paese. Perché, tra le mille incertezze che si manifestano in questi giorni, una sola cosa è certa: non si può andare avanti così per molto tempo”.