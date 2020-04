Coronavirus: Gozi, 'piano Renaissance, nuovi strumenti a partire da Recovery bonds' (2)

(Adnkronos) - Ed ancora "la possibilità di mobilitare tutti i fondi di coesione immediatamente e senza condizioni di co-finanziamento, in modo che gli Stati membri siano in grado di trasferire fondi da una regione all'altra in caso di necessità; l'istituzione di una forma di assicurazione europea sulla disoccupazione, già recepita dalla Commissione europea, che fornirà fino a 100 miliardi di euro in prestiti agevolati ai paesi che ne avranno bisogno".

"Bene ma non sufficiente - commenta la delegazione Renaissance -, noi continueremo a difendere le nostre ambiziose proposte a medio e lungo termine. E porteremo avanti anche le posizioni del presidente Emmanuel Macron per una maggiore sovranità europea".