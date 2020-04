Coronavirus: D'Alema, 'leadership Germania non all'altezza, ma senza Ue per Italia catastrofe'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "C’è un problema nel modo in cui la Germania esercita la sua leadership, che non è all’altezza delle responsabilità di questo grande Paese. C’è un muro di gomma tedesco ed è stato evidente nella condotta di Merkel all’ultimo Consiglio europeo", ma "ogni riflessione sulla Ue deve essere dimensionata sulla certezza che non c’è alternativa, anzi, che ogni alternativa è peggio". Lo afferma Massimo D'Alema in un'intervista a 'La Repubblica'.

"Il rigurgito di un nazionalismo becero non serve a niente, forse a guadagnare qualche consenso, ma la prospettiva di una Italia senza Europa -aggiunge l'ex premier- è catastrofica. Se la Bce, al di là delle gaffe di Lagarde, non comprasse 250 miliardi di debito pubblico italiano, come potremmo sostituire questo impegno?".