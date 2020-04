Coronavirus: D'Alema, 'Draghi civil servant, no uomo provvidenza per ipotesi basso profilo'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Ho una grande stima di Draghi. Da presidente del Consiglio consigliai al dottor Cuccia, uomo di altissimo livello con il quale avevo un buon rapporto, di prendere Draghi, allora direttore generale del Tesoro, come nuovo capo di Mediobanca. Cuccia, che aveva già scelto Maranghi, disse che vedeva Draghi come un civil servant. Dal mio punto di vista, il complimento più alto. Ma si fa un danno a Draghi se lo si evoca per operazioni di basso profilo o come uomo della provvidenza". Lo dice Massimo D'Alema in un'intervista a 'La Repubblica'.

Più in generale, in riferimento all'ipotesi di governi tecnici, "dopo l’esperienza di Monti -aggiunge l'ex premier- credo siano chiari pregi e difetti di questa soluzione. A cose fatte, con tutto il rispetto per il senatore Monti, penso che sarebbe stato meglio dare sbocco politico a quella crisi andando al voto".

Rispetto al'attuale esecutivo, "complessivamente -afferma D'Alema- il governo ha gestito bene l’emergenza. Ma, spero si sia capito, l’indebolimento della classe dirigente è un lusso che il Paese non può permettersi".