Coronavirus: Castiello (Lega), 'voce sindaci a Roma grazie a Salvini'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Matteo Salvini è ben consapevole del fondamentale ruolo esercitato dai Sindaci in questa cruciale fase della drammatica emergenza che viviamo. Per questo motivo, anche sopperendo alla mancanza di ascolto a più riprese manifestata dal governo, non manca di alimentare un costante contatto con i primi cittadini della penisola, compenetrandosi in disagi e difficoltà. A ben vedere, il suo è un atteggiamento virtuoso, grazie al quale molti sindaci riescono a far arrivare a Roma la propria voce, che molte volte esprime un grido di dolore e di aiuto e che, spesso, si infrange sul muro della 'sordità' alzato dall'esecutivo". Lo afferma la deputata della Lega Pina Castiello.

"Da campana -aggiunge- sono poi particolarmente orgogliosa del fatto che Salvini si sia relazionato con le 'nostre' fasce tricolori. Grazie a quest'azione, Salvini ha potuto raccogliere informazioni e richieste utili a fare fronte al terribile momento che ha investito il Paese. Ci sono ministri e sottosegretari campani, il cui peso in seno al governo è a tutt'oggi impalpabile, che bene farebbero a trarre esempio dall'iniziativa del nostro leader".