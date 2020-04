Coronavirus: Meloni, '1000 euro no assistenzialismo, ma aiuto a chi serve'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo il serio problema di centinaia di migliaia di persone che fino a ieri lavoravano e si guadagnavano da vivere, senza chiedere niente allo Stato italiano, mentre oggi non sanno come fare la spesa, perché con un decreto lo Stato ha chiuso le loro attività". Lo dice il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, in un'intervista al Tg5.

"Il governo ha immaginato cassa integrazione e contributo per gli autonomi ma non è in grado di dire quando verranno pagati questi soldi. Io dico: gli italiani che hanno bisogno devono poter chiedere 1000 euro allo Stato italiano secondo terminati criteri e penso a coloro che hanno perso il lavoro, che non hanno più la loro fonte di reddito da lavoro autonomo e che non hanno soldi sul conto. Come lo Stato con un click ti prende i soldi dal conto se non hai pagato le multe, così ce li può mettere se hai bisogno e deve avere quei soldi subito. Ovviamente non è assistenzialismo, non è dare soldi a tutti: è il tentativo di aiutare chi ne ha bisogno".