Coronavirus: D'Inca', 'domani nuovo incontro opposizioni, piena apertura governo'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "L'incontro con le opposizioni è terminato. Ci sarà un nuovo incontro domani. Ci siamo confrontati in maniera proficua sia sugli emendamenti al decreto marzo sia sui contenuti del decreto aprile. Domani ci sarà un incontro decisivo per capire come continuerà la collaborazione. Da parte del Governo vi è tutta la volontà di accogliere le indicazioni delle opposizioni". Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, al termine della cabina di regia con le opposizioni.