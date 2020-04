Gorno Tempini: "Massimo impegno Cdp in questo drammatico frangente"

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Cassa Depositi e Prestiti ha chiuso il 2019 con importanti risultati, sia dal punto di vista economico finanziario, sia soprattutto per la capacità di offrire supporto all’economia del Paese, nei diversi settori produttivi e dei servizi, nel pubblico e nel privato, a favore dell’export e delle infrastrutture. Ci aspetta un 2020 di ancor più grande lavoro: Cdp è impegnata al massimo per offrire tutto il sostegno possibile al Paese in un frangente così drammatico e difficile". Ad affermarlo è il presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini in merito all’approvazione odierna da parte del Cda del Bilancio 2019 e delle misure a supporto degli enti locali e delle imprese.

"La struttura, il management, tutti gli azionisti si stanno prodigando per riuscire a mettere a terra il più rapidamente possibile ogni iniziativa che possa dare aiuto a imprese e pubbliche amministrazioni, nello spirito dell’investitore di lungo periodo con il quale Cdp da sempre opera", sottolinea Gorno Tempini.