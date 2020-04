Coronavirus: in Sicilia 62 casi in più di ieri, 1.606 positivi e 92 guariti**

Palermo, 2 apr. (Adnkronos) - Sono 62 in più, in Sicilia, i casi positivi al Coronavirus rispetto a ieri, su un totale di 1606 persone contagiate. A fornire l'aggiornamento, così come comunicato all'Unità di crisi nazionale, è la Regione siciliana. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 17.833: di questi sono risultati positivi 1.791. Sono ricoverati 576 pazienti (+8 rispetto a ieri), di cui 73 in terapia intensiva (+1), mentre 1.030 (+54) sono in isolamento domiciliare. Sono 92 le persone guarite (6 in più di ieri) e 93 i deceduti (+5).