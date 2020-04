Coronavirus: al via cabina regia governo-opposizioni

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - E' iniziata la riunione tra i capigruppo di opposizione e il governo, presieduta dal ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D'Incà. Alla cabina di regia -la seconda- stanno prendendo parte anche i viceministri all'Economia Laura Castelli e Antonio Misiani, i sottosegretari Maria Cecilia Guerra, Gianluca Castaldi, Simona Malpezzi. Per le opposizioni sono presenti, per la Lega, Massimilino Romeo, Riccardo Molinari, Alberto Bagnai, per Fi Anna Maria Bernini, Maria Stella Gelmini e Renato Brunetta, per Fdi Giovanbattista Fazzolari, Francesco Lollobrigida, Luca Ciriani, per Nci-Usei Maurizio Lupi e Alessandro Colucci, per Cambiamo c'è Giorgio Silli. Sono tutti collegati da remoto.