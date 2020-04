Coronavirus, Castelli: "Grazie a Cdp per rinegoziazione mutui, subito effetti per 1,1 mld"

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Grazie a Cassa Depositi e Prestiti per aver messo in campo un’iniziativa senza precedenti, a cui abbiamo lavorato con Anci e Upi, per consentire agli enti territoriali di rinegoziare i mutui. È l’iniziativa che ho preannunciato questa mattina, e che produrrà come effetto immediato una liquidità per gli enti territoriali di 1,1 miliardi nel 2020, alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre infatti verseranno solo la quota di interessi". Così in una nota il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli commentando l'iniziativa di Cdp.