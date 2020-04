Cdp: in 2019 mobilitate risorse per 34,6 mld a supporto economia Paese (4)

(Adnkronos) - Per il supporto alla Cooperazione internazionale allo sviluppo, Cdp ha mobilitato nel 2019 oltre 400 milioni di euro, facendo leva per la prima volta anche su risorse proprie. Cdp ha operato in sintonia con le direttive della politica estera nazionale medi ante interventi in Paesi in Via di Sviluppo e nelle economie emergenti, nel quadro dei Sustainable Development Goals definiti dall’Agenda 2030 e con un’attenzione allo sviluppo di nuovi mercati strategici.

Nel corso del 2019 il gruppo Cdp ha inoltre avviato la riorganizzazione del portafoglio delle partecipazioni strategiche, come previsto dal Piano industriale. Sono stati perfezionati i trasferimenti di Fincantieri e Saipem in Cdp Industria. A supporto dei campioni nazionali, tramite operazioni di sistema, è stato inoltre perfezionato l’investimento in Salini Impregilo nell’ambito del cosiddetto Progetto Italia, volto al consolidamento e allo sviluppo di un settore fondamentale per il Paese attraverso l’aggregazione di più operatori presenti sul mercato. Ed è stata acquistata un’ulteriore quota di partecipazione nel capitale di Telecom Italia (ad oggi pari al 9,9%)con l’obiettivo di rafforzare il sostegno al percorso di creazione di valore avviato dalla società in un settore di primario interesse per il Paese.

Inoltre, è stata acquisita la maggioranza di Cdp Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione (già Invitalia Ventures Sgr), finalizzata al rafforzamento dell’intervento di Cdp nel venture capital con una dotazione fino a 1 mld di euro. Cdp è diventata azionista di maggioranza del Fondo italiano d’Investimento Sgr per continuare lo sviluppo nel private equity e nel private debt. In quest’ultimo ambito si incrementata considerevolmente la dotazione dei Fondi Innovazione & Sviluppo e Tech Growth e si è ato commitment come cornerstone investor nel nuovo Fondo di Fon di di Private Equity Italia.