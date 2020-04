Cdp: in 2019 mobilitate risorse per 34,6 mld a supporto economia Paese

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - Nel corso del 2019 il gruppo Cdp ha mobilitato risorse per 34,6 miliardi di euro. Lo rende noto il gruppo in un comunicato. Cdp Spa ha mobilitato risorse pari a pari a 21,4 miliardi ed in crescita rispetto al 2018 (+30% circa).

Per il supporto alle Imprese, attraverso finanziamenti, investimenti e garanzie offerti dal gruppo, nel 2019 sono stati mobilitati circa 24,9 mld di euro, con oltre 20mila aziende servite. Il 2019 ha visto lo sviluppo della rete territoriale operativa: per rafforzare il supporto a imprese e Pa sul territorio sono state aperte le prime sedi con offerta integrata delle società del gruppo a Verona, Genova e Napoli, oltre ai primi Corner 'Spazio Cdp' presso le sedi delle fondazioni bancarie a Cagliari e Sassari.

E’ stata lanciata 'Officina Italia', il focus group permanente formato da circa 150 imprese rappresentative del tessuto imprenditoriale italiano, per intercettare le e sigenze delle aziende e identificare le soluzioni più adeguate, e altre iniziative di confronto su tutto il territorio nazionale (Spazio Imprese). Inoltre, è stata migliorata l’offerta verso le imprese , a partire dal primo catalogo prodotti integrato di gruppo ed è stato rivisto il modello di servizio, attraverso la creazione di un’unica interfaccia commerciale in Cdp quale punto di accesso per tutte le soluzioni del Gruppo dedicate al segmento delle grandi imprese.