Coronavirus: Fratoianni, 'irresponsabile chi insiste su riaperture'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Io credo che sia sbagliato e anche irresponsabile che alcuni esponenti politici continuino ad indicare date e ad annunciare quotidianamente riaperture, perchè penso che questo spetti a chi è in grado di fare una valutazione di fondo sulla diffusione e sull’evoluzione del contagio e supportata a livello scientifico". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.

“La verità è che la chiusura di queste settimane - prosegue l’esponente di Leu - ha rallentato la diffusione, ma come ci ricordava anche ieri in Parlamento il ministro Speranza, non si può abbassare la guardia e serve prudenza. E questa prudenza ed attenzione non deve valere solo per il futuro ma anche e soprattutto per quelle realtà produttive aperte in cui è ancora problematico mantenere i lavoratori in sicurezza.”

“Oggi, come sempre, la priorità è tutelare la salute, è inutile invocare riaperture- conclude Fratoianni - se poi riparte l’epidemia. Sarebbe un doppio danno sociale ed economico che non possiamo permetterci”.