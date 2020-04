Coronavirus: operazione 'mani pulite', acqua e sapone venduta come gel (2)

(Adnkronos) - L'etichettatura "era stata creata ad hoc per indurre in errore l'acquirente finale spinto a fidarsi dell’efficacia disinfettante del prodotto, invece assente. Tale merce, qualora immessa sul mercato senza i controlli previsti a garanzia dell'efficacia e della sicurezza del prodotto, avrebbe fruttato un illecito guadagno pari a circa 200 mila euro", si legge nella nota della Guardia di finanza che ha ribattezzato l'operazione 'Clean hands', cioè mani pulite. Il titolare dell'impresa controllata è stato deferito per frode nell’esercizio del commercio, reato punito dall'articolo 515 del codice penale, in concorso con un altro soggetto operante in Friuli che ha acquistato, per la rivendita, i prodotti.