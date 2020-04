Coroanvirus: Delrio, 'serve clausola supremazia dello Stato'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Credo che nel caso di violazioni dei diritti della salute dei cittadini debba essere prevista una clausola di supremazia dello Stato, almeno in certe situazioni particolari". Lo dice il capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Graziano Delrio, a Affaritaliani.it.

"Questa clausola di supremazia dello Stato l'aveva già prevista nel 2016 quando ci fu il referendum costituzionale e consente di garantire in ogni Regione e senza geometrie variabili il diritto alla salute per tutti. Per questo motivo ha senso", spiega l'esponente del Pd. "Resto delll'idea che il federalismo e il regionalismo sulla sanità siano una cosa utile al Paese, però in certi casi, quando ci sono lesioni dei diritti dei cittadini, è giusto che lo Stato si sostituisca alle Regioni", conclude Delrio.