Coronavirus: Garavini (Iv), 'da Ue misure strategiche, Sure chiesto da anni'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - “L’Europa in queste settimane ha messo in campo misure storiche. A partire dal superamento del patto di stabilità fino all’abolizione dei limiti sugli aiuti di Stato". Lo ha sottolineato la senatrice Laura Garavini, Presidente commissione Difesa e Vicepresidente vicaria gruppo Italia Viva-Psi, in diretta con Italia Viva Ginevra.

"Come pure l’annunciata istituzione di Sure, il fondo al quale si potrà ricorrere per garantire la disoccupazione a livello europeo. Tutte richieste che abbiamo portato avanti per anni. Sembravano inimmaginabili, ora sono in procinto di diventare realtà. E costituiscono un aiuto straordinario, anche per l’Italia”.

“Senza queste misure l’economia italiana sarebbe probabilmente già al collasso, a causa di un’esplosione dello spread e dei tassi di interesse sul debito pubblico. Pericoli evitati grazie all’intervento di un’Europa che pian piano dimostra di saper rispondere, nonostante i ritardi, le incertezze ed i vari distinguo. Il fondo unico Sure è un ulteriore passo avanti: istituisce un paracadute comunitario per i lavoratori contro gli effetti finanziari della pandemia. Dobbiamo fare di tutto affinché la crisi sanitaria non lasci indietro nessuno”.