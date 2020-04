Coronavirus: in produzione gel igienizzante di Campari, andrà negli ospedali

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Negli ospedali lombardi arriva il gel igienizzante per le mani 'targato' Campari. Il gruppo ha iniziato a produrlo in collaborazione con Intercos Group, azienda leader nello sviluppo e produzione di prodotti per la cosmetica.

Si tratta di gel igienizzanti a base alcoolica: l’alcol donato da Campari è stato trasformato e imbottigliato dallo stabilimento di Olgiate Comasco di Intercos. Questa collaborazione porterà a una prima produzione di 15 mila bottiglie di gel igienizzante.

"Consapevoli del continuo bisogno di gel igienizzante negli ospedali e in tutti i presidi medici, abbiamo deciso di donare una quantità di alcool puro, originariamente destinato alle nostre produzioni, in quanto materia prima essenziale per questa tipologia di prodotti", spiega Bob Kunze-Concewitz, ceo di Campari Group. "Siamo felici di dare il nostro contributo sostenendo gli ospedali lombardi in questo momento di emergenza sanitaria. Il Gruppo Intercos è ormai da mesi in prima linea, prima nei suoi stabilimenti cinesi e oggi in quelli europei e americani, e conosce quindi bene l’importanza di sostenere le strutture sanitarie locali", aggiunge Renato Semerari, ceo di Intercos Group. Campari e Intercos si faranno carico anche della logistica del prodotto finito, per far giungere il gel disinfettante laddove è più urgente il bisogno.