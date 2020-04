Coronavirus: Conte, serve risposta rapida Ue, lenta sarebbe inutile

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Stiamo intervenendo con un nuovo decreto per prorogare le misure" adottate "e introdurne nuove, per appoggiare le imprese e i lavoratori. "Tutti i paesi devono fare uno sforzo per dare liquidità alle impresa e appoggiare i cittadini in difficoltà". Così il premier Giuseppe Conte, in un'intervista all'emittente spagnola 'La Sexta'.

"Sarebbe un controsenso e indebolirebbe gli sforzi che stiamo facendo - rimarca Conte - se ognuno andasse per conto proprio prendendo misure nazionali: dobbiamo agire uniti e difendere la Ue".

"Credo che tutti con il tempo - confida il premier - si renderanno conto che una risposta europea condivisa, forte e rapida è l'unica soluzione. Vorrei sottolineare l'importanza della rapidità risposta: una risposta lenta sarebbe inutile".