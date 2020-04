Coronavirus: linee guida ministero Famiglia per donne vittime violenza (3)

(Adnkronos) - Per chi subisce stalking: "Chiama il 1522 o consulta la sezione mappatura del sito www.1522.eu o utilizza le app App1522 e YouPol per avere i contatti dei centri antiviolenza e poterti anche confrontare con un legale; prepara un diario dei fatti accaduti; conserva messaggi, chiamate, lettere, email e tutta le prove relative allo stalking; cambia le abitudini per confondere lo stalke; cambia le password di tutti i propri social network e la casella postale elettronica; informa colleghi, datori di lavoro, amici e parenti per creare una rete di aiuto".

Per quanto riguarda la App1522 "per smartphone è scaricabile attraverso i sistemi più diffusi di IOS e Android, ripropone alcune sezioni informative del sito www.1522.eu e facilita la comunicazione in chat e l’interazione con le operatrici. La App1522 ha anche all’interno l’accensione di emergenza di luce e segnali sonori, nonché la possibilità di effettuare una chiamata veloce al 1522". Mentre con la App YouPol "è possibile segnalare i reati di violenza domestica e trasmettere in tempo reale messaggi agli operatori della Polizia di Stato. Le segnalazioni sono automaticamente geo-referenziate, ma è possibile modificare il luogo in cui è avvenuto il reato".

Inoltre, si può chiamare il numero unico di emergenza (112) direttamente dall’app (dove non è ancora attivo risponderà la sala operativa 113 della Questura). Anche i testimoni diretti o indiretti di un episodio di violenza domestica possono segnalare il fatto all’autorità di polizia inviando un messaggio, magari accompagnato da una foto o da un video.