Coronavirus: Generali attiva 100 mln finanziamenti per pmi

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Il Fondo Straordinario Internazionale lanciato da Generali per fronteggiare l’emergenza Covid-19 sottoscriverà per una quota di 10 milioni di euro di tranche junior dell’emissione 'Italianonsiferma', curata da Credimi, piattaforma di digital invoice financing per il finanziamento delle pmi, in collaborazione con Banca Generali, con l’obiettivo di mobilitare velocemente il risparmio privato italiano a supporto dell’economia reale per un importo complessivo di 100 milioni di euro.

L’intervento del Fondo, si spiega da Generali, consente un effetto moltiplicatore nella raccolta del credito in un rapporto di 1 a 10: per ogni euro stanziato da Generali ne vengono raccolti complessivamente 10 per le imprese, raccogliendo gli altri 9 da risparmiatori professionali.

L'operazione porterà in poche settimane 100 milioni di euro a migliaia di piccole aziende italiane sotto forma di un finanziamento a 5 anni garantito dal Fondo di Garanzia. Le aziende inizieranno a rimborsare il capitale ricevuto dopo 15 mesi, a partire da settembre 2021, e potranno utilizzare le risorse, erogate in una fase di chiusura forzata, per prepararsi alla ripresa. I finanziamenti potranno essere richiesti 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, da qualsiasi device e con la sola partita Iva.