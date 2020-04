Coronavirus: Camera penale Palermo, 'servono misure per i detenuti, Governo inadeguato' (2)

(Adnkronos) - "Per senso di responsabilità e di umanità nei confronti della popolazione detenuta, degli agenti di custodia e di tutte le persone che operano nelle carceri - dice la Camera penale di Palermo - è necessario con la massima urgenza che il Parlamento, anche in sede di conversione in legge del decreto emanato, adotti ben più incisivi interventi per eliminare il sovraffollamento nelle carceri". E chiede: "la detenzione domiciliare, indipendentemente dalla disponibilità del braccialetto elettronico, per residui di pena inferiori a 2 anni; la sospensione fino al 30 giugno della emissione degli ordini di carcerazione di pene fino a 4 anni divenute definitive; la liberazione anticipata speciale, di 75 giorni a semestre, per buona condotta e l’estensione da 45 a 75 giorni per i semestri già oggetto di concessione; la concessione di licenze speciali di 75 giorni ai detenuti semiliberi; per i detenuti in attesa di giudizio, che rappresentano oltre un terzo della popolazione carceraria e che sono presunti innocenti dalla Costituzione, l’attribuzione al giudice competente di un termine di 5 giorni per riesaminare la situazione cautelare in funzione della concessione degli arresti domiciliari, tenendo in considerazione il pericolo alla loro salute in rapporto alla caratteristica di extrema ratio della detenzione cautelare".

Infine, la Camera Penale di Palermo "ritiene che debbano trovare accoglimento le istanze esposte nel reclamo e, quindi, sollecita la solerte ed immediata predisposizione di tutte quelle iniziative e quegli standard sanitari che l’Istituto Superiore della Sanità ha rassegnato con le proprie linee guida, e precisamente: il rafforzamento del pre-triage; lo screening con l’uso dei tamponi sia per i detenuti sia per il Personale penitenziario; la distribuzione di mascherine protettive e di guanti; il potenziamento dei colloqui dei detenuti coi propri familiari e congiunti col mezzo telefonico e telematico; il potenziamento dei servizi igienici e sanitari".

"La Camera Penale di Palermo si farà carico di chiedere aggiornamenti e acquisire qualunque informazione o dato afferente i punti su indicati dai Vertici Direttivi e dagli Organismi di Garanzia e di Vigilanza competenti, riservandosi ogni iniziativa, nella cornice delle prerogative istituzionali e associative riconosciute dalla Legge, volta alla concreta ed effettiva tutela dei diritti fondamentali, costituzionalmente protetti, dei detenuti e di ogni cittadino chiamato a svolgere la propria opera all’interno delle Carceri", conclude il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Palermo.