Coronavirus: Fontana, 'da Sala e sindaci calcolo politico, Rsa sono comunali'

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Sulle Rsa "voglio ricordare al sindaco Sala e agli altri, le stesse o sono private o ‘comunali’. Noi, per quanto possibile, siamo intervenuti e interveniamo. Spero che anche i Comuni abbiano incalzato i gestori e il Governo per dotarli di quanto necessario per metterle in sicurezza. Queste cose i sindaci le conoscono da settimane. Fingono di ignorarle evidentemente per calcolo politico". E' quanto afferma il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, tornando sulle richieste dei sindaci del Pd dopo il post di Giuseppe Sala, sindaco di Milano. "Noi non possiamo perdere continuamente tempo e sottrarlo alla attività prioritaria che è il contrasto al virus e la tutela della salute dei cittadini", continua.