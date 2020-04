Coronavirus:, Salvini, 'lavoratori in agricoltura tra italiani e titolari reddito cittadinanza'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Si può chiedere ad una parte delle persone che percepisce da mesi il reddito di cittadinanza di rendersi utile e dare una mano in questo momento di emergenza. La collettività italiana ha aiutato queste persone per diversi mesi stando a casa, adesso, se la collettività italiana ha bisogno, perchè senza frutta e senza verdura non si va avanti, penso che questi 200mila lavoratori in agricoltura vadano cercati in Italia, tra gli italiani, magari attingendo a chi ha avuto qualcosa in questo periodo". Lo propone il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.