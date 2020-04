Coronavirus: Orlando, 'competenza sanità torni allo Stato'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Dopo la crisi bisognerà iniziare a ragionare, traendo una lezione da quanto successo e pensare se sia il caso di far tornare in capo allo Stato alcune competenze come la sanità". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, in un'intervista a 'La Stampa'.

"Con 20 Regioni che parlano 20 lingue diverse, credo sia necessario -spiega - riconsiderare l’ipotesi della clausole di supremazia previste dalla riforma del 2016, ovvero di un ritorno delle competenze sanitarie allo Stato centrale. A seconda della qualità del sistema regionale che trovi, rischi di avere una speranza di vita differenziata. E ciò crea seri problemi di carattere costituzionale, il principio di eguaglianza salta. «Non penso sia una discussione che si debba fare con i governatori, che appaia come frutto di una pagella alle Regioni, ma un discorso di sistema da fare con calma dopo".