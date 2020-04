Coronavirus: Casaleggio, 'Camere riunite a distanza per difendere democrazia'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "In questi giorni il Parlamento spesso si riunisce fisicamente per parlare con qualcuno in videoconferenza. A volte l’abitudine può portarci a fare scelte sbagliate. Oggi per difendere la democrazia bisognerebbe fare come il Parlamento europeo o quello spagnolo dove tutti possono prendere parte, ma a distanza per tutelare il diritto di partecipazione democratica e anche quello della salute di tutti". Lo dice Davide Casaleggio in un'intervista al 'Corriere della Sera'.