Coronavirus: ex glorie rosanero fanno colletta per famiglie disagiate Palermo

Palermo, 2 apr. (Adnkronos) - Le ex glorie rosanero del Palermo insieme per dare un aiuto alle famiglie disagiate del capoluogo siciliano. In pochi giorni il numero di famiglie che ha chiesto aiuto alimentare al Comune di Palermo è passato da 600 a 11.000 ed è in continua crescita. "Perché il Coviid 19 non è solo un'emergenza sanitaria, è anche, e lo sarà sempre di più, un'emergenza sociale - dicono - Non possiamo tollerare che sia negato a famiglie e a bambini il diritto fondamentale alla vita, l'accessibilità al cibo per tutti".

È in ascolto di questo grido di dolore che gli ex giocatori del Palermo: Federico Balzaretti, Salvatore Sirigu, Josip Ilicic, Fabrizio Miccoli, Francesco Benussi, Giacomo Brichetto, Moris Carrozzieri, Mattia Cassani, Cesare Bovo, Matteo Darmian, Simon Kjær, Cristian Zaccardo Afriyie Acquah, Manuel Blasi, Roberto Guana, Josip Ilicic, Fabio Liveran, Giulio Migliaccio, Antonio Nocerino, Javier Pastore, Fábio Henrique Simplício, Amauri Carvalho de Oliveira, Igor Budan, Fabrizio Miccoli, Mauricio Pinilla, Davide Succi, Francesco Guidolin hanno deciso di scendere di nuovo in campo tutti insieme per aiutare i più deboli.

“Tutti quanti noi – con il supporto di Fondazione Sicilia, che ha già stanziato 50.000 euro a sostegno dell’iniziativa, e Coop Alleanza 3.0 – abbiamo deciso di creare e partecipare ad una raccolta fondi volta a supportare le fasce più deboli della nostra amata Palermo”. Con il coordinamento del Comune di Palermo, i buoni pasto saranno distribuiti alle famiglie bisognose individuate da Caritas, Banco Alimentare e Banco dell’Opera di Carità. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune e dell’Arcidiocesi di Palermo.