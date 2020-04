Coronavirus: Giacomoni (Fi), 'bomba sanitaria alle porte di Roma'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Al Nomentana Hospital di Fontenuova, in questi giorni sono stati trasferiti oltre 50 pazienti Covid-positivi, provenienti dalla rsa di Nerola. Nella struttura di Fonte Nuova, comune alle porte di Roma, oltre ai 50 pazienti Covid-positivi appena trasferiti, ne erano già presenti altri 22. Il Nomentana Hospital in realtà è una residenza per anziani e non ci sono le condizioni, né le professionalità o le strutture per ospitare questo tipo di pazienti". Lo dichiara Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia e deputato eletto nel collegio in cui si trova la struttura ospedaliera.

"Il Presidente della struttura e i sindacati hanno già segnalato alla Regione Lazio e alla Asl 5 la carenza di personale specializzato, di dispositivi di protezione e il mancato rispetto del rapporto tra personale e pazienti Covid-positivi indicato dagli standard minimi, ma la Regione ancora non interviene".

"Per questo di fronte al perdurare di questa situazione ho presentato oggi al Ministro della Salute un’interrogazione per sapere quali iniziative, per quanto di propria competenza, si intendano adottare urgentemente per contribuire a dare effettiva soluzione alle forti e insostenibili criticità manifestate da questa struttura a garanzia dei pazienti, degli operatori sanitari e di tutti i residenti di Fonte Nuova e dei comuni limitrofi, considerato che nella struttura lavorano oltre 500 operatori sanitari, che vivendo in zona, rischiano di diventare loro stessi potenziali diffusori del virus. Il persistere di questa situazione rischia di far esplodere una bomba sanitaria e sociale alle porte di Roma".