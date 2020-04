Coronavirus: Giacomoni (Fi), 'bomba sanitaria alle porte di Roma' (2)

(Adnkronos) - "Per questo -aggiunge Giacomoni- chiediamo alla Regione o in sua vece al Ministero di intervenire subito per dichiarare la zona rossa, isolando la struttura ed effettuando tamponi a tutti: agli altri 400 pazienti non Covid e ai 500 operatori sanitari, per evitare che uscendo da lì e tornando nelle loro zone di residenza diffondano il virus nei comuni limitrofi della provincia di Roma e nella capitale stessa. L’errore di chi ha concentrato pazienti Covid in una struttura non predisposta a riceverli rischia di trasformare Fonte Nuova nella Codogno del Lazio".