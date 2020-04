Coronavirus: Cambiamo!, 'misure shock contro crisi e cabina regia su riapertura' (2)

(Adnkronos) - "Inoltre -aggiungono i parlamentari di Cambiamo!- riteniamo fondamentale, data la debolezza e la sottocapitalizzazione delle aziende italiane, estendere l’utilizzo della “golden power” per difendere il sistema industriale e produttivo nel suo complesso, in deroga alle regole di mercato europee".

"Per la ripartenza – continuano i parlamentari - è necessario provvedere allo sblocco dei cantieri attraverso la semplificazione del Codice degli appalti e agevolando gli investimenti in opere pubbliche sospendendo il Patto di stabilità per le Regioni e gli enti territoriali per investimenti. Accanto ai settori più colpiti dalla crisi vanno ricordati e sostenuti anche quelle filiere ritenute essenziali che, a fronte di ingenti perdite e costi di gestione immutati, stanno garantendo servizi fondamentali a tutti i cittadini. Particolare attenzione poi va rivolta alle fasce più deboli della società, sostenendole attraverso strumenti come la social card, ma tutti i cittadini vanno sostenuti con misure come la sospensione di parte dei tributi e la sterilizzazione degli oneri in bolletta".

"Dobbiamo creare oggi le condizioni per ripartire immediatamente all’indomani della fase più critica dell’epidemia, ma soprattutto elaborare da subito un piano graduale di riapertura delle attività produttive e sociali. Un processo cruciale, che potrà avvenire per settori o per cluster territoriali, e che ci auspichiamo sia guidato da una cabina di regia condivisa fra maggioranza e opposizione, così come abbiamo proposto al Presidente Conte”.