Coronavirus: Perego (Fi), 'test immunologici fondamentali per ripartenza'

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - "Effettuare test immunologi sui cittadini inziando dalla Lombardia e dal Veneto è la strada da perseguire se si vuole parlare e prendere in seria considerazione la riapertura di fabbriche e aziende con pragmatico realismo. Poter dividere la popolazione tra immuni e soggetti a rischio contagio è fondamentale per ripensare una ripresa economica del Paese, necessaria e non più rimandabile". Lo afferma, in una nota, Matteo Perego, deputato di Forza Italia.