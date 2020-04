Coronavirus: a S.Agata Militello un 'Covid hospital', disponibili 40 posti

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - Un ‘Covid Hospital’ all'interno dell'ospedale di Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina. Ad avviare le procedure è stato il coordinatore per l'emergenza dell'area metropolitana di Messina, Giuseppe Laganga, nella qualità di soggetto attuatore nominato dalla Protezione civile. "E stato individuato un percorso isolato rispetto a tutti gli altri servizi, che consente, tutelando pienamente l'utenza, l'accesso a un'area in cui potranno essere ricavati 40 posti destinati a degenti affetti da Coronavirus, 4 dei quali di terapia intensiva", spiega la direzione aziendale del Policlinico di Messina. Il progetto è stato redatto "tenendo in primo piano l'esigenza per il comprensorio che, al di là dell'emergenza Coronavirus, ha nell'ospedale di Sant’Agata di Militello un punto di riferimento per molteplici patologie". Allo stesso tempo, però, si è pensato alla necessità di affrontare eventuali ricoveri di degenti affetti da Covid, fin quando l'epidemia non sarà terminata. Per contemperare le due esigenze, utilizzando lo stesso modello applicato in altre strutture, l'idea è stata quella di progettare un ospedale all'interno dell'ospedale, facendo sì che i flussi restino separati. I primi 36 posti dovrebbero essere pronti in 20 giorni, mentre i restanti quattro posti di Terapia intensiva saranno ultimati entro 40 giorni.