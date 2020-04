Coronavirus: sindaco Palermo, 'informazione indispensabile, misure per superare crisi'

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - "Una informazione corretta e di qualità è oggi più indispensabile che mai nel momento in cui i cittadini sono sommersi da un flusso continuo di notizie non sempre attendibili e spesso difficilmente verificabili". Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che aggiunge: "Anche per questo l'allarme lanciato dai giornalisti circa la tenuta economica della stampa quotidiana nella nostra regione e nella nostra città assume oggi una gravità ancora maggiore. Anche perché la crisi non riguarda solo la carta stampata ma tutto il settore dell'informazione su tutti i canali".

"Credo indispensabile che da parte del Governo nazionale e di quello regionale - conclude Orlando - si individuino gli strumenti più idonei a inserire l'informazione istituzionale a pieno titolo nel sistema della Protezione civile essendo l'informazione ai cittadini un elemento essenziale per garantire e costruire un sistema di sicurezza condiviso".