Coronavirus: assessore Lombardia, 'su mascherine Iss sia rapido come Inail'

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - Sulle mascherine l'Istituto superiore di sanità "si limiti alle prove più importanti come il potere filtrante e la respirabilita' e lasci le altre prove per la certificazione ordinaria in una secondo momento. In questo modo le mascherine che vengono prodotte e che hanno già superato le prove di idoneità del materiale da parte del Politecnico di Milano, potrebbero essere distribuite nelle Rsa, negli ospedali e dove lavorano le persone che ne hanno più bisogno". E' quanto afferma l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, a TGcom24

"Molte imprese - dice - sono pronte a riconvertirsi. Con Inail in questi giorni la collaborazione è molto positiva, c'è disponibilità a trovare percorsi più rapidi e in deroga per l'approvazione dei Dpi. Ringrazio Inail per la disponibilità, questo e' il modello che vorremmo fosse seguito anche l'Istituto Superiore della Sanita' per l'approvazione delle mascherine".