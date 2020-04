Coronavirus: Iv a governo, ''zero burocrazia' per tutto per evitare effetto Inps'

Durante l’incontro in corso a palazzo Chigi, Italia Viva torna a chiedere liquidità immediata alle aziende sul modello di altri Paesi. Fonti Iv fanno notare che anche il ministro Roberto Gualtieri durante il question time ha accolto la proposta di Matteo Renzi.

Purché, si sottolinea, le aziende non licenzino e non distribuiscano dividendi, ma occorre lavorare subito su una procedura automatica con zero burocrazia, come in Svizzera. In generale serve 'zero burocrazia' per tutto, in modo da evitare l’effetto Inps".

Tra le altre cose sono state chieste: più risorse a regioni e comuni, non solo per alimenti ma per rifare le strade, per le piccole opere e per mettere in sicurezza le scuole; l’estensione del fondo Gasparrini a imprese individuali; maggiori risorse e strumenti per le partite Iva; l’avvio del Piano Shock.