Coronavirus: Morrone (Lega), 'Bonaccini chiama Prodi? torna usato sicuro'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - “A volte ritornano. Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, paga la cambiale in bianco a Romano Prodi per il consistente appoggio alle elezioni regionali, chiamandolo a far parte di un ‘gruppo di teste d’uovo per definire la traiettoria per lo sviluppo di domani’, secondo l’inverosimile dichiarazione di Bonaccini citata da Repubblica". Lo sottolinea il deputato della Lega Jacopo Morrone.

"Sulla chiamata dell’immarcescibile professore avanziamo perplessità perché lo consideriamo un ‘usato insicuro’. Non abbiamo nulla contro i ‘grandi vecchi’ esperti e sapienti, ma appare anacronistico e miope ricorrere ancora a personalità che hanno segnato un’epoca e si sono distinti per scelte contraddittorie, certamente non brillanti e lungimiranti per il paese. Comprendiamo che Prodi voglia tornare in pista, ripartendo dal proprio feudo bolognese".

"Non ci rassicura, tuttavia, l’insediamento in Regione di personalità provenienti da mondi politici e culturali contigui che certamente hanno ricoperto cariche importanti, ma non per questo hanno significato vantaggi e benefici tangibili per le nostre comunità”.