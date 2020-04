Nuovo trattamento per potenziare sistema immunitario

(Adnkronos) - Nuovo trattamento per potenziare il sistema immunitario. Sesderma ha messo a punto Lactyferrin Defense, concentrato di principi attivi che stimola e fortifica il sistema immunitario grazie alla lattoferrina combinata sinergicamente alla vitamina C. La proteina naturale conosciuta per le sue proprietà anti-infiammatorie e la capacità di trasportare il ferro è incapsulata in liposomi che ne favoriscono l’assorbimento e un effetto prolungato sull’organismo (VIDEO).

Il trattamento è stato messo a punto nei laboratori di Valencia da Gabriel Serrano, luminare della dermatologia, oltre che membro onorario dell’Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramòn y Cajal.

Il principio attivo è la lattoferrina, una glicoproteina coinvolta in diverse funzioni fisiologiche, tra cui la regolazione dell’assorbimento del ferro da parte dell’organismo e le sue risposte immunitarie. Questa proteina presente naturalmente nell’organismo risulta un’efficace arma di difesa dell’organismo contro le infezioni.

Recenti studi internazionali, fra cui una ricerca pubblicata sull’autorevole rivista Food Science & Nutrition, stanno mettendo in luce gli effetti neuroprotettivi di questa molecola rispetto alle malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. I prodotti a base di lattoferrina mettono al riparo dagli stress ossidativi, rinforzano le funzioni cognitive come la memoria e l’agilità mentale e agiscono anche come regolatori della microflora intestinale.

"La Lattoferrina è un prodotto derivato dal latte che potenzia le protezioni naturali dell'organismo e blocca o riduce l'azione delle infezioni virali. Questo componente penetra nel sistema circolatorio sanguigno e da lì difende il sistema immunitario", spiega Serrano.