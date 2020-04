Coronavirus: De Luca (Pd), 'Italia impegnata in Ue per misure straordinarie' (2)

(Adnkronos) - "Non ci appassionano - ha aggiunto il deputato dem - le formule, i nomi o le etichette. Siamo interessati piuttosto al contenuto degli strumenti che l’Europa sarà in grado di attivare. E ci rimettiamo al lavoro negoziale che il governo sta sviluppando, per definire se questo impegno si tradurrà in maggiori risorse del futuro bilancio, nell’acquisto di ulteriori titoli da parte della Bce, in un sostegno economico senza condizionalità o in Eurobond emessi dal Mes, dalla Bei o da altre istituzioni competenti".

"Ciò che conta è attivare da subito meccanismi europei straordinari. Del resto nessun Paese dell’Unione è in grado di superare questa fase da solo, per ripartire dalle macerie dopo l’emergenza. Il progetto europeo nasce per ricucire le ferite di una grande guerra. Nasce da scelte politiche ed economiche lungimiranti, generose e coraggiose, fatte per aiutare popoli e Stati a ripartire dopo un conflitto drammatico. Oggi - ha concluso Piero De Luca - l’Unione dev'essere in grado di proteggere quegli stessi popoli e Stati, aiutandoli ad affrontare una guerra di cui nessuno è responsabile”.