Coronavirus: Milano cerca alloggi per quarantena, da hotel a residence

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - E' online l'avviso pubblico del Comune di Milano per individuare hotel, ostelli, strutture sportive, appartamenti da destinare alla quarantena dei cittadini, anche Covid19 con sintomi lievi. Si tratta di malati che non hanno la possibilità di vivere in isolamento in casa loro e persone in difficoltà sociale e abitativa.

"Dopo l'arrivo dei primi ospiti al Michelangelo, l’apertura degli alloggi in via Carbonia, la conversione in luoghi di accoglienza di parte degli impianti sportivi del centro Saini e della tensostruttura allo Scalo Romana, il Comune continua con determinazione la ricerca di strutture e spazi da destinare alla quarantena", affermano gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Gabriele Rabaiotti (Politiche Sociali e Abitative). "Abbiamo bisogno - spiegano- di arginare uno dei problemi più critici di questa epidemia, il contagio in ambito familiare o tra chi vive in strutture collettive". Non si sa quale sarà il fabbisogno di posti letto in isolamento nelle prossime settimane, "ma vogliamo essere pronti ad avere nuovi luoghi idonei e accoglienti per arginare con tempestività la diffusione del virus. Questo è quanto possiamo fare, ma non possiamo essere soli".

L’avviso pubblico è rivolto a soggetti che vogliano mettere a disposizione appartamenti, hotel e strutture ricettive idonee a rispondere all’offerta abitativa temporanea necessaria nella fase di emergenza. Nel caso di ostelli e alberghi, sarà attivata una convenzione con il Comune di Milano, con costi di gestione a carico dell’istituzione pubblica.