Coronavirus: Malan, 'Fi pronta a dare una mano ma molte cose non funzionano'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Apprezziamo la sobrietà del ministro Speranza che diversamente da tanti altri membri di governo ha preferito parlare nelle Aule parlamentari e non solo nei talk show, ma non possiamo non denunciare carenze e inadeguatezze gravi nell’azione del governo rispetto all’emergenza in corso. Al centro dell’attenzione e dell’azione di Forza Italia c’è sempre stato l’interesse degli italiani, siamo aperti alla collaborazione e vogliamo dare una mano, ma non possiamo non rilevare che molte cose non hanno funzionato". Lo ha affermato Lucio Malan, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo in Aula dopo l'informativa del ministro della Salute Roberto Speranza.