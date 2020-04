Coronavirus: 250 dipendenti Roche affiancano operatori 1500 ministero Salute

Roma, 1 apr. (Adnkronos Salute) - Roche Italia mette a disposizione del ministero della Salute una parte del proprio personale altamente specializzato per affiancare gli operatori di primo livello del numero verde 1500. Da questa offerta, nasce il protocollo di intesa siglato dal ministero della Salute e da Roche Italia che danno avvio al primo progetto di volontariato di competenza in tempi di Covid-19.

Un’ondata di domande e richieste di informazioni - ricorda una nota - è quella che ogni giorno investe gli operatori del numero verde di pubblica utilità 1500 istituito dal ministro Roberto Speranza sin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria. Dal 29 febbraio ad oggi sono state oltre 400.000 le telefonate gestite dagli operatori di primo e secondo livello, grazie a un servizio attivo 24 ore, 7 giorni su 7 con una media di 23.000 chiamate quotidiane in entrata. Continuare a fornire questo servizio fondamentale alla cittadinanza e gestire l’aumento esponenziale del numero di richieste, richiede un investimento sempre crescente in termini di personale dedicato.

È anche nell’offrire il proprio capitale umano e professionale che le aziende private possono aiutare le istituzioni. Alla campagna lanciata da Roche Italia hanno risposto 250 persone, il 25% di tutto il personale dell’affiliata italiana del Gruppo nelle sue tre divisioni (Roche Pharma, Roche Diagnostics, Roche Diabetes Care). I professionisti di Roche Italia affiancheranno gli operatori di primo livello del numero 1500 a partire da oggi, primo aprile, aumentando sensibilmente la capacità di risposta del centralino.

Il numero verde 1500 prevede diversi livelli di assistenza e supporto al cittadino. Il primo livello di assistenza fornisce aiuto nella comprensione delle indicazioni contenute nei diversi decreti emanati dal Governo in tema di contenimento dell’infezione, oltre a informazioni generali sulle precauzioni igieniche e norme di comportamento utili per il contenimento della trasmissione del virus.

Il secondo livello di supporto, fornito da dirigenti sanitari e mediatori culturali in lingua straniera che rispondono dalla Sala Operativa del Ministero, supporta i cittadini che necessitino di supporto o indicazioni più specifiche, di natura sanitaria, come quelle richieste in presenza di manifestazione di sintomatologia potenzialmente riferibile a infezione da Covid-19.

"Al progetto hanno aderito su base volontaria 250 persone di Roche Italia - commenta Amelia Parente, responsabile HR & Communications di Roche Pharma - presentando la propria candidatura e disponibilità in sole 24 ore, termometro del senso di appartenenza e della cultura di responsabilità sociale distintiva del gruppo Roche. In pochi giorni, anche con la collaborazione dei nostri Team di Information Technology globali, abbiamo progettato una piattaforma tecnologica che consentirà ai nostri volontari di operare da casa". L’attività di ‘volontariato di competenza’ dei propri dipendenti fa parte dell’operazione 'Roche si fa in 4', il programma varato da Roche Italia che prevede 4 iniziative per supportare Istituzioni, Operatori Sanitari e Cittadini nel fronteggiare e superare l’emergenza coronavirus.