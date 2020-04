Coronavirus: Renzi cita Tina Anselmi, 'democrazia ha bisogno di normalità'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Oggi il ministro ha dato una grande lezione di storia quando ha ricordato la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale: quella legge porta la firma di Tina Anselmi, straordinaria figura di madre costituente, di madre della Patria. Tina Anselmi aveva una frase che ha detto più volte in circostanze più complicate per la vita del Paese: la democrazia ha bisogno di normalità. Chi oggi vi chiede di tornare alla normalità per i prossimi due anni non la fa soltanto perchè sa che all'ecatombe sanitaria potrebbe seguire una carneficina occupazionale nei prossimi mesi, lo fa anche perchè pensa che nella gestione dell'emergenza gli italiani danno il meglio. Ma saper gestire e tornare all'ordinario, ad un nuovo ordinario, ad una nuova normalità è innanzi tutto un principio cardine della nostra democrazia. Seguiamo Tina Anselmi, torniamo alla normalità". Lo ha affermato Matteo Renzi, parlando al Senato dopo l'informativa del ministro della Salute, Roberto Speranza.