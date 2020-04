Coronavirus: Renzi, 'riaprire e non si dia a tecnici compito di decidere su politica'

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Se è vero che siamo tornati a dare valore alla competenza, finalmente sui vaccini si ascoltano i medici e non gli apprendisti stregoni, sulla tecnica si ascoltano i dottori e non gli aspiranti infermieri, c'è anche un tema che da porsi: come gestire l'emergenza non può essere affidato soltanto ad un virologo, il virologo deve cacciare il virus, deve lottare contro il virus, contro la disoccupazione deve pensarci la politica. La riapertura deve essere graduale e deve essere prudente ma deve essere una riapertura strategica per non commettere errori di ritardo che in altri settori ci sono stati. Non facciamo lo stesso errore che abbiamo fatto qualche anno fa quando abbiamo dato ai tecnici il compito di decidere sulla politica". Lo ha affermato Matteo Renzi, intervenendo al Senato dopo l'infomativa del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul coronavirus.

"Chi vi chiede di pensare a riaprire -ha aggiunto l'ex premier- non sta sottovalutando il Covid, paradossalmente sta pensando che il Covid sarà un'emergenza per molti anni".