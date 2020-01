Prescrizione: Conte, 'troveremo accordo'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Sulla riforma del processo penale stiamo lavorando per trovare una soluzione non tanto di mediazione politica -i cittadini non ci chiedono questo, non ci chiedono una via di mezzo- ci chiedono un servizio giustizia efficiente, nell'ambito di questo ci sarà anche la riforma della prescrizione e state tranquilli che troveremo un accordo". Così il premier Giuseppe Conte, parlando con i cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi.