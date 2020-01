Almirante: La Russa, 'peccato non più possibile incontro con senatrice Segre'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Ai giornalisti che nei giorni scorsi mi chiedevano un parere sul marito della senatrice Segre ho risposto che non sapevo che lei fosse moglie dell'avvocato. Belli Pace che conobbi come candidato del Msi. Mi limitai a queste poche parole scegliendo di non commentare. Dico ora, a notizia nota, che quando Birindelli e più della metà dei parlamentari missini nel 1977 lasciarono il partito in polemica con Almirante per dar vita a Democrazia Nazionale, Belli Pace anticomunista e tutt'altro che fascista, scelse di restare con Giorgio Almirante che aveva conosciuto e apprezzato fino a candidarsi due anni dopo, nel 1979, nelle liste della Fiamma". Lo sottolinea in una nota Ignazio La Russa, senatrice di Fdi.

"Per questa ragione, rispettosamente, mi permetto di rammaricarmi ancora -aggiunge- che non sia più possibile un incontro della senatrice con quel capo della destra italiana del dopoguerra che seppe condannare l'antisemitismo, senza se e senza ma, e schierare il partito sempre dalla parte di Israele. Sarebbe stato più utile di mille e mille parole per una memoria necessaria e condivisa".