Mattarella: 'chi ha coraggio dialoga e ha senso proprio limite'**

Trento, 25 gen. (Adnkronos) - "La vicenda umana, la storia non è un recinto entro il quale ripararsi o rinchiudersi, è una strada all'aperto nella quale poter essere protagonisti. L'estremismo del dialogo vissuto nella cultura della fiducia sono due indicazioni preziose, perchè questo apre la condizione umana e copre l'insufficienza di ciascuno nell'incontro con gli altri. Gli uomini e le donne che hanno maggior coraggio sono coloro che avvertono la reciproca interdipendenza, che hanno la pazienza di costruire e la lungimiranza per guardare lontano". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Trento alle celebrazioni per il centenario di Chiara Lubich.

"Per costruire -ha aggiunto il Capo dello Stato- occorre capacità di dialogo, occorre rispetto, occorre anche senso del proprio limite, bisogna essere capaci di cercare le verità presenti negli altri, compresi coloro che non la pensano come noi".