Mattarella: 'fraternità fondamento cruciale convivenza e motore benessere'

Trento, 25 gen. (Adnkronos) - "Le tre parole chiave che la rivoluzione francese ha trasmesso alla modernità politica -libertà, uguaglianza, fraternità- hanno visto questo terzo concetto un po' più indietro, quasi relegato in secondo piano per effetto degli interessi materiali delle nostre società, per effetto forse anche del senso comune. Ma quello della fraternità è un elemento cruciale della convivenza, un fondamento di civiltà, è anche un motore di benessere". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Trento alle celebrazioni per il centenario della nascita di Chiara Lubich.