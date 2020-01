Ex Ilva: Spera (Ugl), 'governo ci convochi, servono risposte'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "La situazione appare caotica. Se è positiva la proroga della cassa integrazione restano però i timori sulla trattativa tra A.Mittal e governo per la quale non sembrano ci siano più le condizioni per andare avanti. E oggi questo nuovo assetto organizzativo deciso oggi. Sembra un’inversione di marcia. Per questo il governo deve convocare i sindacati: vogliamo aprire cosa succede e come andremo avanti". E’ Antonio Spera, segretario generale Ugl metalmeccanici, a rinnovare la richiesta del sindacato al governo di un incontro a stretto giro di posta.