M5S: Renzi, 'Di Maio è ministro Esteri, adesso deve farlo bene'

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Le dimissioni di Di Maio? Non dimentichiamo che Di Maio è il ministro degli Esteri e adesso deve farlo bene perchè la situazione è molto complicata. Noi viviamo in un tempo in cui il caos della politica estera e della geopolitica è un disastro". Lo dice Matteo Renzi a Piazza Pulita in onda stasera su La7.